Песков оценил серию переговоров России с НАТО по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачной серию консультаций РФ, США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, по принципиальным вопросам были зафиксированы разногласия, и это плохо, передает ТАСС.

Песков добавил, что у Москвы никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров с Вашингтоном. При этом НАТО не может диктовать России, как и куда ей перемещать свои военные силы на своей же территории.

По итогам заседания Совета Россия — НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что дискуссия с российской стороной носила открытый и откровенный характер. Впрочем, организация отказалась принимать требования РФ по поводу нерасширения на восток. Тем не менее, добавил Столтенберг, союзники по НАТО заинтересованы в совершенствовании военных и гражданских каналов связи с Москвой.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, возглавлявший российскую делегацию, заявил, что РФ подготовила «набор законных военно-технических мер» в случае отказа Альянса принять ее требования и реальной угрозы безопасности страны.