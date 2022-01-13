Медиагруппа «Патриот» и издание «Бизнес Новости в Кирове» подписали соглашение о сотрудничестве

Медиагруппа «Патриот» подписала соглашение о сотрудничестве с интернет-изданием «Бизнес Новости в Кирове».

Как сообщает пресс-служба холдинга, взаимодействие будет включать обмен эксклюзивными новостями и аналитическими материалами, а также оказание информационной поддержки различным мероприятиям в области экономики и финансов.

Подписание соглашения прокомментировал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. В частности, он подчеркнул свою уверенность в успехе нового партнерства.

«Экономический и социальный блоки являются самыми востребованными у наших читателей», — заметил он.

Издание «Бизнес Новости в Кирове» предоставляет информацию для деловых кругов региона. Целевой аудиторией портала являются предприниматели, руководители компаний, топ-менеджеры, политические деятели и руководители органов государственной власти.