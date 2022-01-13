Врач Барредо предупредила о негативном влиянии хронического стресса на ЖКТ и половую жизнь

Стресс, перетекающий в хроническое состояние, может навредить желудочно-кишечному тракту и половой жизни человека. Об этом рассказала врач-эндокринолог Алена Барредо.

Усталость и нервозность уже давно являются неотъемлемой частью жизни современных людей, поскольку многие все время пытаются что-то успеть, причем нередко в короткие сроки. Но в результате такого длительного поведения можно заработать хронический стресс, который затем еще больше истощит организм.

Гормон кортизол, который предназначен для ситуаций с кратковременным стрессом, в долгой перспективе может негативно сказываться на здоровье человека. Пострадать от этого могут эндокринные железы, сердце и сосуды, ЖКТ, а также половая жизнь.

«Гормоны, которые в большей степени отвечают не только за репродуктивную функцию, но и за эластичность сосудов, за хорошее давление. Если будут снижены эстрогены, то опять же повысится давление, и вот патологический круг замкнулся», — объяснила Барредо в интервью Пятому каналу.

Кроме того, стресс может грозить человеку выгоранием, если не обращать внимание на его проявления и позволить себе его запустить. Поэтому важно научиться справляться с этим состоянием, например, меньше общаться с людьми, вызывающими негативные эмоции, передает телеканал «360».