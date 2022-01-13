Депутат Рады Бойко: НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды

Принятие Украины в состав НАТО невозможно, пока в стране царит коррупция, которой потворствует президент Владимир Зеленский. С таким заявлением выступил депутат партии Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

По мнению парламентария, принятие Киева в состав военного блока — это «дорога с двусторонним движением», где реальные усилия должны учитывать обе стороны. Украинские власти ограничиваются публикацией программных документов и громкими заявлениями и не желают принимать условия вступления в Альянс, поэтому регулярно получают недружественные сигналы от НАТО.

«Мне непонятна логика. В Евросоюз нас не берут, в НАТО нас не берут, тем не менее принимаются документы, что мы идем в ЕС, НАТО. А сигналы идут такие, мол, ребята, мы вас там не видим. Лидеры стран смотрят на Зеленского, понимают, что дадут оружие, а они его не дай бог перепродадут. Какое там НАТО, если такие дела на кухне?», — отрезал Юрий Бойко.

Ранее тема принятия Украины в НАТО была поднята на переговорах России и США по безопасности. Американская сторона отказывается как либо обсуждать судьбу Киева без его непосредственного участия в диалоге, а генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает на сохранении военным блоком политики «открытых дверей».