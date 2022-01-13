«Эмирейтс» станет первым соперником «Зенита» в 2022 году

Стал известен соперник «Зенита» по первому матчу на предсезонном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Футболисты «Зенита» проведут матч с выступающим в высшем дивизионе чемпионата ОАЭ клубом «Эмирейтс» на сборе в Дубае. Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба сине-бело-голубых. Товарищеский матч состоится 19 января.

«Зенит» в четверг вылетел на первый предсезонный сбор. В Дубай не полетел голкипер сине-бело-голубых Станислав Крицюк, который продолжает восстанавливаться после травмы колена. Более того, на прошлой неделе вратарь сообщил подписчикам, что заразился коронавирусом.

Первый официальный матч в 2022 году «Зенит» проведет 17 февраля. Петербургский клуб сыграет с испанским «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.