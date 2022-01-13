Падение 17-летнего петербуржца при чистке крыши детского сада попало на видео

Несовершеннолетний рабочий, убиравший снег с крыши одного из детских домов Санкт-Петербурга, был доставлен в реанимацию. Момент его падения попал на видео.

Инцидент произошел 12 января, когда трое работников неустановленной компании проводили уборку территории детского сада №51. Один из них поднялся на крышу для чистки кровли от снега, а другие остались внизу.

Рабочий нарушил правила безопасности и не воспользовался страховкой. Около 14:30 по московскому времени 17-летний юноша потерял равновесие и рухнул вниз, передает ФАН.

Сотрудники учреждения вызвали скорую помощь для молодого человека. Его доставили в детскую городскую больницу №19. В процессе госпитализации рабочий назвал свое имя и дату рождения. Позже удалось выяснить, что пострадавшему еще нет 18 лет. Примечательно, что никаких документов при нем не оказалось.

Тем временем петербуржцы продолжают жаловаться на состояние города. Сугробы и гололед доставляют массу проблем горожанам еще с ноября. Однако губернатор Александр Беглов до сих пор так и не решил проблему.