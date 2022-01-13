Число молодых работников в России уменьшилось почти на полмиллиона за год

Исследование компании FinExpertiza, основанное на данных Росстата, показало уменьшение числа молодых сотрудников в России за год.

Согласно результатам работы, с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года в России стало почти на полмиллиона меньше молодых работников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование.

«Помимо молодых единственной возрастной группой, где за этот же период зафиксировано сокращение численности занятых, являются пожилые работники старше 70 лет (но там сокращение численности гораздо менее заметно — лишь на 24 тысяч человек)», — передает издание.

Стоит отметить, что молодыми считаются специалисты в возрасте от 20 до 29 лет. Тенденция к их сокращению наблюдается с начала 2010-х годов. Одной из причин данного явления является демографическая «яма» 90-х, считают эксперты.