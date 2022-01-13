«Третий столб безопасности» в Европе. Чего ждать России от спецзаседания ОБСЕ в Вене

В четверг, 13 января, в Вене состоится первое в 2022 году закрытое заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мероприятие станет последним в череде дипломатических встреч по гарантиям безопасности, которые ранее обсуждались во время переговоров РФ и США в Женеве и на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

Ключевые темы

Как ранее сообщили в постпредстве России при ОБСЕ, на встрече планируется обсудить общие темы европейской безопасности без постановки «острых, текущих вопросов». По традиции учредительное заседание организации будет посвящено презентации программы ее действующего председателя на ближайший год. С 1 января 2022-го эти обязанности перешли от Швеции к Польше, а именно к главе польского МИДа Збигневу Рау.

По словам дипломата, приоритетами председательства Варшавы в ОБСЕ станут оказание поддержки в разрешении замороженных конфликтов и реагирование на вызовы пандемии коронавируса. Диалог между странами-участницами должен основываться на принципах международного права и механизмов ОБСЕ, добавил Рау.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

«Польша намерена действовать как честный посредник и медиатор между всеми заинтересованными сторонами. Мы будем стремиться к тому, чтобы ОБСЕ работала максимально эффективно», — говорится в сообщении МИД Польши.

После речи министра выступят представители и послы 57 стран-участниц ОБСЕ, в том числе России и США. Они смогут затронуть отдельные вопросы европейской безопасности. Также Збигнев Рау проведет для журналистов совместную пресс-конференцию с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

ОБСЕ и Россия

Впрочем, специальной тематической дискуссии о ведущихся переговорах России и США по гарантиям безопасности не предполагается. Как подчеркнули в российской дипмиссии при ОБСЕ, речь идет о разных форматах, поскольку в этой организации, в отличие от НАТО, Москва является полноправным участником.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Тем не менее представитель одного из европейских государств указал, что все члены организации, включая РФ и США, и без того ведут еженедельные дискуссии на уровне постпредов в рамках Постоянного совета и Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности с участием военных делегаций.

«Предложения придать дополнительную стоимость ОБСЕ на фоне американо-российских консультаций, конечно, заслуживают приветствия. Но мы в ОБСЕ всегда ведем дискуссии государств-участников по вопросам безопасности на площадке нашей организации», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Так или иначе, 13 января состоится отдельная пресс-конференция постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича. Ожидается, что российский дипломат расскажет о российской позиции на площадке ОБСЕ.

Агентство городских новостей Москва /

Чего ожидать?

Хотя общий вектор переговоров РФ и США по гарантиям безопасности определить заранее было непросто, понимание того, как «будет отформатирована» встреча по линии ОБСЕ, у Москвы есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он напомнил, что тематикой общеевропейской безопасности эта организация «занимается уже несколько десятилетий».

По мнению научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, исход всей серии консультаций по гарантиям безопасности определит позиция Вашингтона. Он предположил, что относительно конструктивные итоги переговоров в Женеве еще не исключают невменяемости отдельных стран НАТО и ОБСЕ.

«Безусловно, российско-американский трек является ключевым, в том числе и потому, что, несмотря на акценты нынешней администрации в Вашингтоне на учет интересов союзников, они, американцы, остаются наиболее значительным актором Евроатлантики», — отметил он «Известиям».

Global Look Press / NATO

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар обратил внимание, что даже несмотря на нежелание США официально соглашаться с российскими требованиями, «видна развязка». Хотя при этом опасность провала консультаций остается, отчасти из-за русофобских настроений в ряде стран Восточной Европы.

«И под конец: реабилитация ОБСЕ как третьего "столба" европейской архитектуры безопасности. В отличие от НАТО и ЕС, Россия ведущий член этой организации», — написал политолог в Telegram-канале.

Ранее политологи назвали переговоры НАТО и России в Брюсселе бессмысленными и бесперспективными.