Ясновидящая Зулия Раджабова предсказала России мировое лидерство в 2022 году

Россия станет мировым лидером в течении десяти лет. Такой прогноз сделала дагестанская ясновидящая Зулия Раджабова, передает портал «Слово и дело».

Уточним, что несмотря на участие в «Битве экстрасенсов» личная жизнь провидицы из Дагестана окутана тайной. По обрывочным данным, свои экстраординарные способности она унаследовала по материнской линии и является ясновидящей в 9-м поколении. Также в раннем детстве Зулия начала терять зрение и, чтобы окончательно не ослепнуть, она стала применять свои способности для помощи людям.

Сама ясновидящая не любит говорить о политике. Однако важность момента и стремление помочь заставили ее приоткрыть занавес будущего.

По мнению Зулии, большой войны в новом году не будет, однако локальные противостояния продолжатся с новой силой. Особенно она выделила информационную сферу. Кроме того, ясновидящая предсказывает увеличение цен на нефть, что приведет к восстановлению российской экономики после эпидемии коронавируса.

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Раджабова уточнила, что сила России заключается в единстве ее граждан. Основной его стержень — это религия и история.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития России».