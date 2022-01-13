Политолог Кедми: Нуланд «соревнуется в глупости» с Блинкеном заявлениями о блокировке «СП-2»

Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о замедлении работы газопровода «Северный поток — 2» и вступлении Швеции и Финляндии в НАТО демонстрируют всю глубину деградации американского госдепа. Об этом сообщил политолог Яков Кедми.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» экс-глава израильской спецслужбы «Натив» отметил, что заявления Нуланд «соревнуются в глупости» с аналогичными высказываниями ее непосредственного начальника Энтони Блинкена. Политолог опроверг все домыслы замгоссекретаря, заметив, что Швеция уже официально заявила о нежелании присоединяться к НАТО, а Финляндия не имеет права это сделать, так как ее обязательства по международному нейтралитету закреплены в Парижском соглашении. Такие же ошибки дипломат допустила и говоря о «Северном потоке — 2», добавил эксперт: ее позиция никак не соответствует объективному положению дел.

Истинный смысл высказывания Нуланд, раскрыл Кедми, — в демонстрации всему миру того, насколько сильно деградировала американская дипломатия, и насколько некомпетентные люди ведут диалог с Россией о глобальной безопасности со стороны коллективного Запада. К поведению Нуланд и Блинкена следует относиться как к соревнованию юмористов, а не как к политическим заявлениям, резюмировал эксперт.

«Это только подчеркивает, насколько прогнил State Departmenet — Министерство иностранных дел США. И она (Нуланд. — Прим. ред.) соревнуется в глупости и непрофессионализме со своим министром (Блинкеном. — Прим. ред.), кто из них завтра скажет еще более дикую вещь. Так к этому и надо относиться», — заключил Яков Кедми.

Переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности начались 9 января в Женеве и продолжились 12 января в рамках Совета Россия — НАТО. По завершении первых контактов генсек Альянса Йенс Столтенберг признал наличие непримиримых разногласий у сторон, но счел возможным достижение договоренностей.