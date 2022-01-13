Премьер-министр Эстонии Каллас возмутилась отсутствию приглашения на переговоры России и НАТО

Диалог России и НАТО по гарантиям безопасности напрямую касается балтийских стран, их отсутствие за столом переговоров «возмутительно». С таким заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Каллас закатила истерику из-за прошедшего 12 января впервые за два с половиной года Совета Россия — НАТО. Эстонцев не спрашивали из-за их немногочисленности и малого военного потенциала, однако это совершенно не значит, что с их мнением нельзя считаться, подчеркнула политик в интервью французскому изданию Le Figaro.

«Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается. Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают», — аргументировала Кая Каллас свою позицию.

Больше всего истерик в Таллине и других балтийских странах вызвало требование России к Альянсу прекратить военное освоение территорий, присоединившихся к НАТО с 1997 года. Российская сторона неоднократно утверждала, что это один из краеугольных камней отечественной позиции на переговорах с коллективным Западом, от которого она не намерена отступать. Военный блок со своей стороны продолжает настаивать на ведении «политики открытых дверей», что несет прямую угрозу границам РФ.