Многочасовые очереди на снегоплавильные пункты образовались в Петербурге

Огромные очереди из грузовиков со снегом образовались в Петербурге. Об этом в своем Instagram сообщил один из водителей.

По словам сотрудника коммунальной службы, десятки машин застряли в очереди по пути на снегоплавильные пункты Северной столицы. Водители вынуждены стоять по несколько часов, чтобы сдать снежные осадки.

«В очереди 42 машины, чтобы сдать снег. На один рейс, чтобы сдать одну машину снега, у меня ушло 6 часов», — отметил мужчина.

Как объяснили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», для распределения транспортных потоков информация о нагрузке снегоприемных и снегоплавильных пунктов предоставляется в комитет по благоустройству и другим профильным организациям.

Отмечается, что основная нагрузка приходится на ночное время. Когда возникает очередь из десятка машин, прибывших на разгрузку, дежурный персонал должен оповестить об этом диспетчера «Центра комплексного благоустройства».

Ранее власти Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях.