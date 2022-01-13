«Дьявольский план». В Польше раскритиковали стремление НАТО разжечь войну на Украине

США и страны НАТО намеренно срывают переговоры по гарантиям безопасности с Россией, в надежде на то, что это приведет к эскалации конфликта на Украине. Таким убеждением в газете Myśl Polska поделился польский обозреватель Адам Смех.

Политолог отметил, что уже после первого дня переговоров в Женеве между РФ и Соединенными Штатами стало понятно, что Вашингтон идти на уступки Москве в вопросе непринятия Украины в НАТО не собирается.

Напомним, еще 10 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на брифинге по итогам встречи заявила, что их сторона не намерена обсуждать «Украину без Украины». Хотя вопрос по ней является ключевым на повестке дня, а участие Киева в диалоге не предполагалось изначально самими же американцами.

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Это «дьявольский план» Запада, констатирует автор статьи. Там осознают, что отступать России уже некуда, ведь пойти на уступки в принципиальном для себя вопросе — значит, признать поражение.

«Если США не отступятся от своей позиции, война будет неизбежной. США, а точнее их властным элитам, конечно, есть что терять, они дорожат своим образом жизни, который противоречит всем прежним западным ценностям. Ядерной войны они не хотят, ведь победителей в ней не будет. Им нужна война на Украине, и в нее они стараются втянуть Россию», — рассудил польский публицист.

Главным образом Смех переживает за судьбу Польши, которая, по его мнению, выступит разменной монетой в треугольнике Запад — Россия — Украина. США, как и крупные игроки НАТО, не станут вступаться за Киев и жертвовать собственными солдатами.

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А вот Вильнюс с его идеологией последних лет, которая буквально пропагандирует нацизм, запросто присоединится к ВСУ под лозунги «слава Украине, героям слава», отмечает поляк.

«Нас неспроста так долго убеждают, что нужно было вместе с Гитлером выступить против СССР. Неспроста невменяемые историки помещают поляков и Польшу на сторону коллаборационистских формирований "Ваффен СС", бандеровцев, "Ипатингас бурис"», — значится в статье.

Через страницы газеты Смех обратился ко всем журналистам Польши с просьбой перестать поддерживать «разрушительный культ», созданный властями страны. Он напомнил, что безопасность государства — это прежде всего отсутствие конфликтов с ближайшими соседями.