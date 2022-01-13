Политолог Карасев: успех «Сватов» поспособствует налаживанию отношений между Украиной и РФ

Популярность сериала «Сваты» в России говорит о том, что связь между россиянами и украинцами обязательно восстановится. Соответствующее заявление сделал политолог Вадим Карасев.

По словам эксперта, успех сериала, снятого украинским режиссером, на российском пространстве означает только одно — Россия и Украина находятся в одном ментальном пространстве. Аналитик подчеркнул, что это весьма неплохо. Популярность «Сватов» также свидетельствует о налаживании в будущем отношений между двумя государствами, считает Карасев.

«Это наш культурный продукт и наше культурное влияние. Мы не враги и понимаем друг друга. Обыденными вещами мы живем примерно одинаково. Это главное. И я думаю, что это лучше, чем закрыться полностью», — раскрыл неочевидный смысл сериала «Сваты» в отношениях между Россией и Украиной эксперт.

Ранее сообщалось, что переговоры РФ и США после шестилетней паузы свидетельствуют о вероятной деэскалации конфликта на востоке Украины. К такому выводу пришел украинский политолог Вадим Карасев.