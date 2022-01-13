Экс-премьер Украины Яценюк посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прокомментировал возможность личных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, Зеленскому не стоит пытаться добиваться личной встречи с российским лидером. Переговоры с Путиным должны проходить исключительно в присутствии западных партнеров Украины.

«Если Владимир Зеленский начнет отдельные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак», — сказал он.

Вместе с тем Яценюк раскритиковал диалог между Россией и Западом по гарантиям безопасности и призвал предоставить Украине летальное вооружение наступательного характера.

Стоит отметить, что в последнее время Зеленский неоднократно заявлял о готовности встречи с Путиным. Однако в Кремле пока не видят повода для беседы.