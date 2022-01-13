Кандидат в президенты Кореи Хо Ен Ген привлекает голоса обещанием арендовать у РФ Дальний Восток

Южная Корея может арендовать у России ряд территорий и населенных пунктов Дальнего Востока. С таким заявлением выступил кандидат в президенты республики Хо Ен Ген.

В комментарии ТАСС политик отметил, что в случае победы на президентских выборах он начнет переговоры с Москвой с целью перевода под корейское управление территорий Сахалина, Камчатки, Чукотки и других регионов. По его мнению, это позволит более интенсивно развивать в регионе промышленность и сельское хозяйство, а также положит начало созданию экономического пояса Пусан — Владивосток.

«Если мы будем развивать восток России, она получит большую прибыль и экономические преимущества. Мы сможем превратить эту местность в развитый регион, который станет жизненно важным», — отметил Хо Ен Ген.

Также в агитационную программу Хо Ен Гена входит развитие стратегического партнерства с КНДР и Россией. Ранее надежду на улучшение отношению между Сеулом и Пхеньяном также выражал в преддверии нового 2022 года МИД Южной Кореи.