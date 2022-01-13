В Израиле двух офицеров убили по ошибке в ходе патрулирования

Двух офицеров убили из-за ошибки, допущенной во время патрулирования в Израиле, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на своей странице в соцсети Twitter.

«Этой ночью два офицера ЦАХАЛ были убиты во время патрулирования возле базы в районе долины реки Иордан. Офицеры были неправильно распознаны и по ошибке убиты огнем ЦАХАЛ», — указывается в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на 13 января. Известно, что семьям погибших израильских офицеров сообщено о произошедшем. В настоящее время все подробности и причины уточняются. По факту произошедшего проводится проверка.