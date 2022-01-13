Священная гора. Греки пригрозили расправой двум геям, снявшим фильм для взрослых в Акрополе

Гей-порно, снятое ЛГБТ-активистами в афинском Акрополе прямо среди белого дня, вызвало волну негодования в Греции. Правительство приказало тщательно расследовать этот инцидент, так как на подобную съемку не было выдано разрешение, сообщает PinkNews.

Премьера короткометражной картины под названием «Ксепартенон» («Лишение девственности в Парфеноне» — греч.) состоялась в Университете Аристотеля в Салониках. Сюжет фильма повествует о гомосексуальной паре, вынужденных прятать свои лица во время занятий сексом в историческом здании. При этом другие участники киноленты делают вид, что не замечают главных героев и просто фотографируют местные красоты.

Видео сопровождается политическими заявлениями создателей, где они призывают к свободе нравов и любви, а также к толерантности к ЛГБТ-культуре, отмечая, что выбор специфической «съемочной площадки» вовсе не случаен, так как Парфенон — квинтэссенция духа греческого национализма.

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Спустя полмесяца после «большой премьеры» акция вызвала скандал в соцсетях бывшей Эллады, привлекая к себе внимание властей и деятелей культуры. Способствовала этому и массовая рассылка фильма государственным деятелям.

Например, президент Ассоциации греческих актеров Спирос Бибилас заявил, что откровенный ролик был отправлен ему анонимно на почту. Чиновник не стал давать оценку художественной ценности произведения, однако отметил, что считает подобные действия «постыдными».

«Никто не может использовать Священную скалу Акрополя для так называемых революционных акций, которые на самом деле являются глупыми и аморальными <...> Как греку, мне стыдно. <...> Где-то должны быть ограничения», — заявил Бибилас.

Отметим, что авторам после выхода фильма неоднократно приходили сообщения с угрозам.

Афинский Акрополь — 156-метровый холм с царской резиденцией на самом верху. Также внутри имеются ряд храмов, где возносились молитвы множественным греческим богам. В настоящее время Акрополь — выдающийся памятник архитектурного искусства, имеющий мировое значение.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, устав, по его словам, наблюдать в соцсетях за «извращениями», предложил ввести уголовную ответственность за гей-пропаганду.