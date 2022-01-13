Беглый польский солдат рассказал о массовых убийствах беженцев на границе

Польские таможенники убили более 240 мигрантов, которые направлялись в Германию через границу. Об этом Следственному комитету (СК) Белоруссии рассказал Эмиль Чечко – военнослужащий, который не так давно попросил политического убежища в вотчине президента Александра Лукашенко.

По словам военного, ему известно об убийствах не только беженцев, но и двух волонтеров.

«Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек. Тела погибших польские силовики закапывали в специально подготовленных ямах в лесных массивах. Кроме того, об участии в совершении казней ему рассказывали сослуживцы», — заявили в СК.

Чечко был задержан 16 декабря прошлого года на белорусской границе. Он попросил политического убежища в связи с несогласием с политикой Варшавы в отношении мигрантов. Польские власти обвинили его в дезертирстве и объявили в розыск. На родине ему грозит до десяти лет тюрьмы.