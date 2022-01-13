Сильные осадки ожидаются в ряде российских регионов в ближайшие дни

Ряд российских регионов в ближайшие несколько дней накроют сильные осадки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Сложные погодные условия будут наблюдаться на юге страны в период с 13 по 15 января. По словам синоптика, ожидается сильное понижение температуры, так что в Крыму может похолодать до −10 градусов.

«В Краснодарском крае будет и снег, и мокрый снег, и дождь, причем осадки будут очень сильными в ряде районов. Также будет ветер до 20-22 м/с. В общем, опасная и сложная погода», — заявил Вильфанд в интервью ТАСС.

Кроме того, в регионах Северо-Западного федерального округа из-за приближающегося циклона прогнозируется ухудшение погоды. В Мурманской области ветер может усилиться до 28 метров в секунду. В Ленобласти возможен сильный снег, а в Карелии — сильные осадки в виде снега, передает телеканал «360».