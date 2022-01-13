Кадыров потребовал от ингушей предъявить ему обвинение

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился с руководству Ингушетии с требованием предъявить ему обвинение.

Соответствующий тезис он озвучил в рамках своего заявления в социальных сетях.

«Если я ваш враг, определите степень вины и наказание. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам Российского государства или шариата, в чем я виноват», — сказал он.

Вместе с тем Кадыров отметил, что предъявленные требования должны быть выполнены в течение трех суток. Глава региона выразил готовность выслушать претензии как от всего ингушского народа, так и от отдельных его представителей.

Ранее Кадыров заявил, что Чечня готова помочь братской Ингушетии в борьбе с коронавирусом. Кроме того, он раскритиковал тех, кто считает, что соседние республики враждуют.