Глава СП Кудрин назвал невозможным возвращение России к плановой экономике

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин поставил точку в спорах о необходимости возвращения к Госплану, который в советские годы выдвигал народохозяйству задачи на каждую пятилетку, а также следил за их выполнением. По словам главы СП, после отказа от такой плановой экономики уровень жизни в РФ значительно вырос. Сейчас он на 20% выше, чем был в СССР.

«В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 до 2011 года, уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня. <...> Госплана в России уже никогда не будет. Если, конечно, не случится что-то совсем уж невероятное», — подчеркнул Кудрин.

Он добавил, что рыночная экономика в России все же предполагает возможность регулирования цен, но лишь в «точечных масштабах». И даже в случаях кризиса или шока на рынке сдерживать стоимость конкретных товаров дольше 2-3 месяцев невозможно, поскольку у инвесторов пропадает стимул финансировать эти отрасли.

Ранее экономист Всемирного банка Дэвид Найт назвал четыре главные угрозы для российской экономики.