«Дипломатия или война». Западные СМИ пессимистично оценили итоги переговоров РФ и НАТО

Западные СМИ неоднозначно оценили итоги переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности, которые состоялись накануне в Брюсселе и продолжались более четырех часов. Журналисты посетовали, что стороны так и не смогли прийти к соглашению, однако констатировали — чуда никто не ждал.

На заседании Совета Россия — НАТО делегации продолжили обсуждать требования Москвы, которые сводятся к трем основным пунктам: вывод американского ядерного оружия из Европы, прекращение развертывания военных сил НАТО у границ России и создание там военной инфраструктуры, а также официальный отказ Альянса от планов включения в свой состав Украины и Грузии.

По итогам переговоров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что дискуссия с российской стороной носила открытый и откровенный характер. Несмотря на то, что Альянс отказался принимать требования РФ по поводу нерасширения организации на восток, союзники по блоку заинтересованы в совершенствовании военных и гражданских каналов связи с Москвой.

Global Look Press / NATO

Кроме того, по его словам, Россия и НАТО договорились восстановить работу своих миссий в Москве и Брюсселе, причем без каких-либо предварительных условий с западной стороны. Однако позднее в МИД РФ эту информацию уточнили — мол, Москва пока не давала ответа на предложение НАТО, но приняла его во внимание.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, возглавлявший вместе с замминистра обороны Александром Фоминым российскую делегацию, заявил, что РФ подготовила «набор законных военно-технических мер» в случае отказа НАТО принять ее требования и реальной угрозы безопасности страны.

«А мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем. И мы будем принимать все необходимые меры для того, чтобы эту угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими», — предупредил Грушко на пресс-конференции.

wikipedia.org / The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

На этом фоне американская газета The Washington Post выразила сожаление, что резкие разногласия России и НАТО, в том числе и по украинскому вопросу, затмили важность самих переговоров. С другой стороны, даже «безрезультативная дипломатия» лучше любой войны, признали журналисты.

Впрочем, издание The New York Times не стало спешить с выводами — по мнению авторов статьи, остался нераскрытым вопрос, выберет ли президент Владимир Путин после консультаций «дипломатию или войну».

В этой связи, по мнению британской The Guardian, сторонам следует решить конфликт как можно скорее — иначе мрачные прогнозы генсека НАТО о реальной угрозе сбудутся. Ранее Столтенберг заявил, что существует настоящий риск возникновения вооруженного конфликта в Европе.

kremlin.ru / Администрация президента России

Однако в итальянской Il Giornale убеждены, что европейские страны оказались в незавидном положении исключительно по вине США и непримиримой позиции хозяина Белого дома Джо Байдена.

В любом случае вчерашняя дискуссия по гарантиям безопасности была полезной для всех сторон, подчеркнули на телеканале CNN. При этом во французской Le Figaro обратили внимание, что никто и не ожидал от переговоров большого прогресса.

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин рассказал ПС, как США схитрили на переговорах России и НАТО. По его словам, американская делегация сразу же отказалась обсуждать те вопросы, которые волнуют Москву.