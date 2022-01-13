Посол России Антонов усомнился в способности США к аргументированным ответам на переговорах

Москва ждет от Вашингтона письменного ответа на предложения по безопасности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Российская сторона представила инициативы по урегулированию ситуации, после чего разъяснила свою позицию на переговорах в Женеве и Брюсселе. Теперь Москва ожидает от Запада аргументированного ответа, сказал дипломат.

«Мы свои инициативы по выводу ситуации из кризиса представили. 10 января разъяснили их в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Ждем адекватной реакции», — отметил Антонов.

Также он выразил сомнения в способности Вашингтона отстаивать собственную точку зрения на переговорах.

Ранее сообщалось, что Антонов назвал американских политиков причастными к событиям в Казахстане. Ключевой причиной протестов стал курс Вашингтона по дестабилизации в Западной и Центральной Азии, подчеркнул российский посол.