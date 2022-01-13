Посол Антонов считает, что США пытаются надавить на Россию из-за неумения договориться

Американские политики пытаются надавить на Россию на фоне переговоров. Соответствующее заявление сделал российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

По словам Антонова, после того, как Вашингтон запустил миф о «неминуемом российском вторжении на Украину», он сам теперь не может преодолеть свои страхи. Посол подчеркнул, что за призывом законодателей «побольнее наказать» российскую сторону прячется попытка воздействовать на РФ на фоне переговоров по гарантиям безопасности.

«В подобном давлении усматриваем неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров», — высказал посол свое мнение.

Ранее сообщалось, что американская сторона надеется на то, что в ближайшие дни дипломатическое взаимодействие Вашингтона и Москвы продолжится. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.