Джоковича включили в жеребьевку Australian Open после задержаний

Сербского теннисиста Новака Джоковича в итоге включили в жеребьевку Australian Open, начало которой было перенесено почти на час из-за неопределенности относительно участия спортсмена, сообщает Reuters со ссылкой на организаторов.

Первая ракетка мира сыграет со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем. Россиянину Даниилу Медведеву будет противостоять швейцарец Генри Лааксонен. Турнир пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.

Напомним, что Джоковича ранее дважды задерживали после прилета в Австралию. Из-за проблем с визой его могли выслать из страны. Позже суд отменил аннулирование визы серба, что позволило ему принять участие в теннисном турнире.