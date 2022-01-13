Глава СКР призвал по-новому подходить к миграционным процессам для борьбы с экстремизмом

Решение проблемы прироста экстремизма среди приезжих граждан будет найдено при улучшении миграционных процессов. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В подтверждение своих слов глава ведомства рассказал об инциденте с выходцем из одной из центральноазиатских стран — мигрант был арестован в торговом центре в Майкопе. При себе мужчина имел взрывчатку, фальшивые документы и символику террористической ячейки.

«Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки», — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Глава Следкома ранее предложил ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов. Процесс предполагает взятие образца ДНК у человека и регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации».