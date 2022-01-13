Депутат Рады Гончаренко назвал возвращение Порошенко «пинком ленивому актеру» Зеленскому

Приезд на Украину бывшего президента страны Петра Порошенко станет «пинком ленивому актеру» и «спецоперацией» против нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Такое заявление сделал депутат Рады Алексей Гончаренко на своей странице в Telegram.

Парламентарий отметил, что Зеленский продолжает отдыхать, забывает о политике и игнорирует мировые события, хотя «страна уже из праздников вышла». Гончаренко уверен, что такой расклад поменяется сразу по приезде бывшего главы государства на родину.

«Как только вернется Порошенко — Зеленский наконец проснется. Это не просто возвращение, это спецоперация "Разбуди президента". Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек замешкался, ну, вот, мы ему немножко поможем», — написал депутат Рады.

Алексей Гончаренко отметил, что Владимир Зеленский на протяжении долгого времени готовился к визиту Петра Порошенко, из-за чего взял два отпуска. По словам украинского депутата, при возвращении бывшего лидера нынешний президент будет вынужден вновь должным образом исполнять свои обязанности.