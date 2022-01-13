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Депутат Рады Гончаренко назвал возвращение Порошенко «пинком ленивому актеру» Зеленскому

Политика
Депутат Рады Гончаренко назвал возвращение Порошенко «пинком ленивому актеру» Зеленскому

Приезд на Украину бывшего президента страны Петра Порошенко станет «пинком ленивому актеру» и «спецоперацией» против нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Такое заявление сделал депутат Рады Алексей Гончаренко на своей странице в Telegram.

Парламентарий отметил, что Зеленский продолжает отдыхать, забывает о политике и игнорирует мировые события, хотя «страна уже из праздников вышла». Гончаренко уверен, что такой расклад поменяется сразу по приезде бывшего главы государства на родину.

«Как только вернется Порошенко — Зеленский наконец проснется. Это не просто возвращение, это спецоперация "Разбуди президента". Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек замешкался, ну, вот, мы ему немножко поможем», — написал депутат Рады.

Алексей Гончаренко отметил, что Владимир Зеленский на протяжении долгого времени готовился к визиту Петра Порошенко, из-за чего взял два отпуска. По словам украинского депутата, при возвращении бывшего лидера нынешний президент будет вынужден вновь должным образом исполнять свои обязанности.

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