Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль за оружием

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после трагичных происшествий в учебных заведениях страны предложил вернуть МВД из Росгвардии возможность контролировать оборот оружия и патронов.

Инициатива председателя СК находится на этапе межведомственного обсуждения. По мнению Бастрыкина, ситуации с попытками школьников совершить убийства в учебных учреждений вынуждают вернуть функцию контроля за оружием МВД.

«В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — заявил Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

Весной прошлого года в России произошло крупнейшее за последнее время массовое убийство в школе. Бывший ученик пришел в учебное заведение, взорвал самодельное взрывное устройство, а затем устроил стрельбу. В результате случившегося погибли семь детей и две учительницы. Оружие на стрелка было официально зарегистрировано.