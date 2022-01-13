Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль за оружием

Общество
Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль за оружием

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после трагичных происшествий в учебных заведениях страны предложил вернуть МВД из Росгвардии возможность контролировать оборот оружия и патронов.

Инициатива председателя СК находится на этапе межведомственного обсуждения. По мнению Бастрыкина, ситуации с попытками школьников совершить убийства в учебных учреждений вынуждают вернуть функцию контроля за оружием МВД.

«В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — заявил Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

Весной прошлого года в России произошло крупнейшее за последнее время массовое убийство в школе. Бывший ученик пришел в учебное заведение, взорвал самодельное взрывное устройство, а затем устроил стрельбу. В результате случившегося погибли семь детей и две учительницы. Оружие на стрелка было официально зарегистрировано.

#оружие #бастрыкин #контроль за оборотом оружия