Позицию России по вопросу вступления Украины в НАТО поддержали в бундестаге

Россия имеет полное право требовать от НАТО гарантий невступления Украины в военно-политический блок. Такого мнения придерживается депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

По мнению политика, после завершения холодной войны Москву «взяли в клещи», поскольку Североатлантический альянс, нарушая достигнутые договоренности, расширился на восток. Приближение НАТО к российским границам возмутительно, считает Котре.

«У России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать на том, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО», — сказал РИА Новости депутат.

Котре также отметил, что разговор между участниками заседания Совета Россия — НАТО стал хорошим знаком. Немецкий депутат выразил надежду, что в дальнейшем постепенно сближение между сторонами продолжится, а доверие — восстановится.