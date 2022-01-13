Рар: внутри немецкого правительства идет борьба из-за российского газа

Вопрос запуска в эксплуатацию «Северного потока – 2» оказался для властей Германии не сколько юридическим, сколько политическим, так как сам новый российский газопровод стал символом хороших отношений между РФ и ФРГ.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал немецкий политолог Александр Рар, по словам которого в том, чтобы испортить связывающие Россию и Германию хорошие отношения заинтересованы не только страны Балтии и Польша, но и немецкая партия «зеленые», в состав новой правящей коалиции.

При этом немецкий социал-демократы, также входящие в правящую коалицию, не хотят дальше затягивать сертификацию «Северного потока – 2», так как понимают, что Германия нуждается в больших объемах российского газа, добавил Рар.

Таким образом, по словам эксперта, российский газ стал для немецкого правительства темой внутренней борьбы.

«Канцлеру [Олафу] Шольцу не нравится позиция «Зеленых». Он говорит: прежде всего, я решаю внешнеполитические вопросы. Но [глава МИД ФРГ Анналена] Бербок ему возражает, так как для нее и для ее избирателей Россия чуть ли не враг», — объяснил политолог.

Pr Scr youtube.com / Россия 24

При этом, отметил Рар, немецкая пресса выступает с одной стороны, аплодируя Бербок за ее борьбу против нового российского газопровода, а с другой стороны 60% граждан Германии выступает за то, чтобы берлин наладил хорошие отношения с Россией.

Получается, что вопрос запуска «Северного потока – 2» может стать тем камнем преткновения, который разрушит недавно сформированную правящую коалицию ФРГ.