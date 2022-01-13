Два человека стали жертвами ночного пожара в Курортном районе Петербурга

Одноэтажный дом с мансардой загорелся в Курортном районе Петербурга. На месте пожара спасатели обнаружили тела двух человек.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы города в 00:12 четверга. В результате пожара дом, расположенный на Загородной улице, 15, выгорел по всей площади. Локализовать пламя удалось в 02:00.

Тушением пожара занимались 15 человек от МЧС и три единицы техники. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.

В последнее время в Петербурге значительно выросло число пожаров в исторических домах. Администрация губернатора Александра Беглова забывает о сохранности дореволюционных построек, которые являются важной составляющей Северной столицы.