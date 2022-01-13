Баранец рассказал, как ответит Россия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Очередное расширение Североатлантического военного блока за счет принятия в него двух скандинавских стран – Швеции и Финляндии – станет для России новым вызовом, но Москва сможет достойно на него ответить.

Уверенность в этом в беседе с информагентством «ПолитРоссия» выразил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, который прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что, если Финляндия и Швеция продемонстрируют желание стать членами НАТО, Вашингтон готов обсудить с ними этот вопрос.

По мнению Виктора Баранца, несмотря на слова Нуланд о «доброй воле» двух скандинавских стран, Госдепартамент, подняв тему возможного расширения НАТО в северном направлении, фактически вынуждает Швецию и Финляндию пойти на этот шаг.

«Уже надели намордник, поводок и тянут в Альянс», — заявил обозреватель «КП».

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Это принуждение, по его словам, осуществляется разными способами. Шведы и финны уже вынуждены закупать у США и других стран НАТО оружие и военную технику, а также принимать участие в военных учениях Альянса.

Даже несмотря на то, что Финляндия позиционирует себя как миролюбивое и нейтральное государство, ее тем не менее «за уши тянут» к членству в НАТО, и в результате финские политики все чаще выражают готовность обсуждать этот вопрос.

Немаловажную роль в переубеждении стран, стремящихся сохранить нейтралитет, играет информационная пропаганда, напомнил Баранец. Западные СМИ не устают навязывать скандинавским странам страшилки о «российской агрессии», запугивая их тем, что тех, кто не окажется под защитой НАТО, «проглотит русский медведь», который уже якобы «раскрыл над ними пасть».

Если старания западных пропагандистов увенчаются успехом и у северных рубежей России появятся новые члены НАТО, это станет для Москвы новым серьезным вызовом, считает Баранец. Тем более, что Швеция и Финляндия представляют собой страны с достаточно сильными и хорошо вооруженными армиями.

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Если эти две страны станут членами Североатлантического военного блока, это резко изменит в худшую сторону характер дипломатических, военно-технических и культурных отношений, связывающих Россию со Швецией и Финляндией.

«Мы должны будем продемонстрировать свою холодность в отношении тех стран, которые декларируют миролюбивые тезисы, а на самом деле вступают в полубандитскую шайку, главная цель которой – давление на Россию», — подчеркнул Баранец.

Кроме того, России придется усилить состав военной группировки на северо-западном направлении. Это коснется и сухопутных войск, и авиации, и Балтийского флота. Придется разместить на скандинавском направлении новейшие ракеты и взять под прицел стратегические объекты в государствах, ставших членами НАТО.

Поэтому прежде, чем вступать в Альянс, шведам и финнам следовало бы понять, насколько сомнительная эта авантюра, предупреждает Баранец. Ведь можно не сомневаться, что в случае реальной военной опасности Россия применит свое новейшее орудие, и на месте их стратегических объектов останется лишь горячий щебень.

Однако на Стокгольм и Хельсинки со стороны НАТО оказывается сильное давление.

«Для НАТО сейчас стратегически важно собрать как можно больше стран в свой "колхоз" и тем самым показать: "Смотрите, весь мир против России"», – объясняет ситуацию Виктор Баранец.

incirlik.af.mil / Official United States Air Force Website

В то же время, отметил обозреватель «КП», если Швеция и Финляндия поддадутся на уговоры и станут членами Североатлантического Альянса, Москва не станет проявлять к ним агрессию, несмотря на все страшилки западной прессы. Россия, также, как и в ситуации с Украиной, займет твердую и решительную оборонительную позицию.

«В агрессии нет необходимости. Мы можем сказать этим странам: "Трудитесь, ловите рыбу, пилите дрова, выращивайте хлеб. Главное, чтоб вы не лезли к нам. А полезете – дадим очень крепко"», — заключил Виктор Баранец.