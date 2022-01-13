Немецкий политик Рот объяснил задержку запуска «СП-2» экономическим интересом США

Борьба с «Северным потоком — 2» во многом обусловлена экономическими интересами других стран, в число которых входят США. Так считает политик бундестага Михаэль Рот.

Американская сторона имеет свои планы на газовый рынок Европы. США хотят продавать свой сжиженный газ, однако запуск «Северного потока — 2» может лишить их такого дохода.

«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — пояснил он в беседе с Handelsblatt.

Рот считает необходимым следить за тем, чтобы газопровод остался включен в общеевропейскую стратегию в энергетической сфере. Вместе с этим немецкий политик призвал российскую сторону гарантировать продолжение транзита голубого топлива через Украину после 2024 года.