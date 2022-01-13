Журналисты The Times сообщили о планах главы МИД Великобритании Лиз Трасс посетить Москву

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс может приехать в столицу России в феврале. Информацию об этом распространили журналисты The Times.

Авторы со ссылкой на источник в правительстве утверждают, что целью визита британского министра будет встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По сведениям газеты, темой обсуждения станет ситуация вокруг России и Украины.

Как сообщил источник, перед встречей потребуется уладить несколько важных вопросов. О чем именно идет речь не уточняется. Впрочем, Трасс сейчас серьезно рассматривает возможность поездки в Россию и решительно настроена на двусторонний диалог. По словам авторов, глава британского МИД будет призывать Россию «прекратить агрессию».

В последнее время в западных СМИ часто муссируют информацию о якобы готовящемся нападении РФ на Украину. При этом ни одного доказательства подобным заявлениям не следует. В свою очередь в Кремле неоднократно опровергали такие обвинения и подчеркивали, что Россия придерживается решения любых проблем исключительно дипломатическим путем.