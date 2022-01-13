Сенатор Косачев: заседание Совета Россия — НАТО прошло в жанре «ни рыба ни мясо»

Заседание Совета Россия — НАТО прошло в формате монологов, а не диалога. И по итогам каждая сторона осталась при своем, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Мнение о прошедшем общении России и НАТО сенатор высказал в своем Facebook. Косачев выделил положительную сторону заседания каждый участник выслушал монолог другого. Из более негативных итогов сенатор отметил тему безопасности в Европе.

«Из совсем нехорошего - безопасности в Европе в результате состоявшихся в Брюсселе консультаций совершенно точно не прибавилось. Лишь бы не убавилось. Остается надеяться на то, что после Женевы позавчера в Вашингтоне к сегодня ещё не провернулись нужные шестеренки и что Вашингтон пока размышляет и еще не сказал своего последнего слова. Что и обусловило характер сегодняшнего заседания Совета Россия-НАТО в жанре "ни рыба ни мясо"», — заключил парламентарий.

Саммит России и США по вопросам гарантий безопасности прошел в Женеве 10 января. И по мнению Косачева, Москва была на равных с Вашингтоном. Между участниками состоялся диалог. Третий этап переговоров назначен на 13 января.