Мураховский раскрыл подробности операции по переброске миротворцев ОДКБ в Казахстан

Для многих в мире стало большой неожиданностью то, с каким блеском Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) реализовала первую операцию своих миротворческих сил.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, по словам которого этот результат является закономерным итогом масштабной боевой и оперативной подготовки контингента ОДКБ, и в первую очередь его российской части, которая планомерно велась на протяжении многих лет.

Как сообщает Виктор Мураховский, для того, чтобы ОДКБ смогла разместить на отдаленном театре военных действий – в Казахстане – формально небольшие по численности войска (2030 человек), потребовалось привлечь более 70 средних военно-транспортных самолетов (ВТС) семейства Ил-76 и пять тяжелых машин Ан-124.

«Почему так? Перевозка боевой, специальной, транспортной техники трех российских батальонных тактических групп ВДВ, подвижных средств управления, боевого и материально-технического обеспечения – главный потребитель ресурса самолето-вылетов средних и тяжелых ВТС. Для переброски двух тысяч бойцов в полной экипировке одним вылетом хватило бы 15 средних ВТС», — объяснил военный эксперт.

Операция по переброске войск с трех российских военных аэродромов, а также контингентов союзных стран с аэродромов Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана на два аэродрома в Казахстане представляла собой сложное мероприятие, требовавшее высокой организации планирования, оперативного управления, взаимодействия и координации, добавил Мураховский. Кроме того, данная операция требовала профессионального исполнения поставленных задач на тактическом уровне: командирами соединений, частей и подразделений, экипажами самолетов военно-транспортной авиации и всеми военнослужащими миротворческих сил ОДКБ.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / t.me/shot_shot / Kazakh presidential website / Bai Xueqi / XinHua

«Развертывание в течении трех суток миротворческих сил ОДКБ в Казахстане стабилизировало ситуацию, исключило катастрофические сценарии развития конфликта, кто бы и где бы их не планировал», — добавил Мураховский в заключение.

При этом, как отметил эксперт, социально-политическая подоплека ситуации в Казахстане таит ряд негативных моментов для России, но попытка повлиять на них, используя миротворческие силы ОДКБ, стала бы ошибкой, так как для этого необходимы другие инструменты.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил миротворцев ОДКБ за помощь в борьбе с террористами, и заявил о скором начале вывода миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности из страны.