Канцлер ФРГ Шольц отметил важность переговоров России и США

Начало переговоров между Россией и США являются важным и необходимым шагом на пути дальнейшего прогресса. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Механизмы уже приведены в движение, отметил он. Дальнейшему развитию событий при этом значительно помогает наличие множества уровней переговоров. В частности, канцлер напомнил и о своей встрече в Брюсселе с лидерами Франции и Украины.

«Важной целью является, наряду с форматами, которые сейчас есть — стратегический диалог между США и Россией в Швейцарии, проходящая сейчас встреча НАТО — РФ, — также вступить в диалог в формате ОБСЕ, но и "нормандском формате", чтобы была возможность реализовать зафиксированные решения ради необходимого прогресса», — добавил Шольц.

По мнению канцлера, любые переговоры необходимо продолжать. Впоследствии это поможет реализовать достигнутые на них договоренности.