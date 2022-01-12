Доля омикрон-штамма составила 76% среди заболевших COVID-19 москвичей в выборке ФМБА

Доля пациентов с «Омикроном» среди обследуемых Федеральным медико-биологическим агентством составила 76% в Москве. Об этом сообщила руководитель организации Вероника Скворцова.

Выводы были сделаны после исследования тест-системы, которую разработали в ФМБА. Их испытали на московских пациентах с коронавирусом. И сейчас наблюдается доминирование «Омикрона» перед другими штаммами.

«Вчера и сегодня мы уже видим достаточно выраженное доминирование "Омикрона" перед другими линиями - прежде всего, "Дельты". На вчерашний показатель — в нашей, я хочу подчеркнуть, когорте, которая набирается, — 76% "Омикрона"», — отметила Скворцова в эфире канала «Россия-24».

По словам главы Федерального медико-биологического агентства, подобные тесты проводились в декабре. В начале месяца доля «Омикрона» составляла один-два процента, а в конце около семи процентов. В первых числах января число пациентов с новой мутацией достигло 20 процентов.