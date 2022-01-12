Власти Москвы могут ввести новые ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса

Новые ограничения в Москве могут быть введены в том случае, если нагрузка на систему здравоохранения окажется слишком сильной.

Вопрос о необходимости новых ограничений возник из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса. Московские власти готовы принять оперативные решения, если мощности столичных медицинских учреждений будут на пределе, отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этой ситуации мы тоже будем смотреть на уровень заболеваемости, но самое главное — не уровень заболеваемости, а количество госпитализаций», — заявил он в эфире телеканала «Россия–24».

Ефимов напомнил, что в последнее время Москва вводила ограничения вместе с другими регионами, они действовали непродолжительное время. Все это позволило почти «безболезненно для экономики преодолеть пиковые значения заболеваемости», заключил он.