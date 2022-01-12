Генерал-майор Тутрин: на телеканалах не хватает отечественных патриотических фильмов

Отечественные патриотические фильмы нужно транслировать по всем телеканалам. Такое мнение выразил председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин.

Кандидат военных наук решил поделиться своим мнением о кинолентах в свете выхода фильма о российских инструкторах «Гранит». По его мнению, сейчас большинство зрителей смотрят американские боевики, пишет Федеральное агентство новостей.

«Американские боевики показывают уже много лет. Кто-то с удовольствием смотрит. Идет разложение нашего сознания. Внушается, что Америка лучше, чем все остальные страны. Давайте наши фильмы показывать на всех каналах, а не одном-двух. Тогда что-то, может быть, изменится», — отметил Тутрин.

Запрос на фильмы об отечественных героях назрел на всех уровнях общества. Как сообщил генерал-майор, дети уже интересуются фильмами о Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин просил поднимать уровень гражданско-патриотического воспитания. Поэтому не следует заполнять экраны «белибердой», заключил Тутрин.