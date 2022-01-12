Политолог Холмогоров оценил реакцию Запада на прибытие четырех россиян в Мали

Реакция западных СМИ, а также экспертов НАТО на прибытие четырех российских инструкторов в Мали показывает, что защитить народ и саму страну миротворческие силы ООН не в состоянии, считает политолог, публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров.

Ранее в соцсетях появились слухи о том, что в Мали приехали четыре российских инструктора. Информацию подхватили западные СМИ, приписав специалистов из РФ к «ЧВК Вагнера». Когда сведения дошли до экспертов НАТО и европейских чиновников, началась паника.

Несмотря на волну истерии в инфопространстве, западные государства преследуют четкую цель, которая никак не связана со стабилизацией ситуации в африканской стране.

«Международные силы обеспокоены в основном поддержанием влияния Франции, которая и истерит больше всех, так как теряет позиции. В то время как защитить страну и народ – некому», – предположил Холмогоров.

Он напомнил, что российские специалисты уже показали себя в ЦАР. Республика обеспечила безопасность населения, благодаря подготовке, проведенной для местных силовиков и армии. Теперь подобного ждут в Мали, поскольку надежды на миротворцев нет, а миссия ООН (МИНУСМА) полностью провалена, несмотря на рекордную численность в почти 20 тыс человек.