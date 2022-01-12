Политолог Носович допустил «казахстанский сценарий» в Молдавии

Стоимость природного газа резко возросла. Молдавия может столкнуться с серьезными прецедентами, заявили политические эксперты в Сети.

Политолог Александр Носович и писатель Захар Прилепин проанализировали произошедшие в новом году события и пришли к выводу, что «казахстанский сценарий» может развернуться и на территории других государств. В качестве такой страны Прилепин назвал Молдавию. Носович также допускает вероятность государственного переворота в республике в ближайшем будущем.

«Ближайший кандидат на повторение казахстанских событий — Молдавия. Там для социального взрыва и массовых беспорядков есть и те же причины, и тот же триггер — цены на газ», — говорится в комментарии политолога.

Если власти Молдавии не смогут решить газовый вопрос, то ситуация может обернуться серьезными последствиями. Республику охватит «оранжевая революция», предположил Прилепин.

«Думаю, надо договориться с заказчиком про следующую беспонтовую оранжевую революцию», — добавил автор.

Ранее стало известно, что в некоторых областях Казахстана отменят режим ЧП. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Документ вступит в силу с 07:00 по местному времени 13 января.