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МИД России: Москва будет приветствовать предложения НАТО по безопасности

Политика
МИД России: Москва будет приветствовать предложения НАТО по безопасности

Если Североатлантический альянс представит свои идеи по безопасности, Москва будет их приветствовать.

Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя прошедшие консультации. По его словам, после переговоров с НАТО у Москвы сложилось впечатление, что Альянс может изложить собственные инициативы по международной безопасности.

Однако в случае перехода НАТО к политике сдерживания РФ готова дать адекватный ответ, предупредил дипломат.

«Если НАТО перейдет к политике сдерживания — мы ответим контрсдерживанием, если выберут устрашение — ответим контрустрашением», — подчеркнул Грушко.

Ранее об отношениях Москвы и Альянса высказался замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. По его мнению, они достигли критически низкого уровня.

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