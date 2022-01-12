Аварийный дом Брылкина в Пушкине ждет расселения уже 15 лет

Построенный в стиле классицизма дом Брылкина на Средней улице в Пушкине ждет своего расселения уже 15 лет.

Дома под номерами 24 и 26/8 на Средней улице в Пушкине построены архитектором Василием Стасовым, спроектировавшим здания в 1810 году. Перестроены они были Николаем Никитиным в 1877-ом году. Один из домой построен в стиле классицизма, он имеет закругленный угол и тройное окно и флигель в духе эклектики, сообщает издание Neva.Today.

В 2007 году дом попал в список расселения к 300-летию Пушкина, которое отмечалось в 2010 году. Однако строение не расселили до сих пор.

Губернатор Александр Беглов обещал расселить все аварийные дома в Петербурге еще в 2019 году. Тогда, как он заявлял, оставалось всего пять таких домов. Тогда на эти цели планировалось направить 290 миллионов рублей. Однако по состоянию на 2022 год процесс расселения аварийных домов в Северной столице так и не завершен.