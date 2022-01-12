Певец Дима Билан гневно высказался в адрес Клавы Коки после видео с Ольгой Бузовой

Победитель международного музыкального конкурса «Евровидение» 2008 года Дима Билан осудил свою более молодую коллегу Клавдию Высокову, более известную под псевдонимом Клава Кока, за размещенное ею в Сети видео. Знаменитость опубликовала ролик, на котором запечатлена, предположительно, нетрезвая Ольга Бузова.

Исполнительница хита «Мало половин» отправилась в Куршавель вместе с Кокой. Там звезды отдыхали и весело проводили время, о чем последняя решила рассказать своим подписчикам. Она разместила на своей странице в Instagram ролик с экс-ведущей «Дома-2», идущей по улице в халате Высоковой. Та, в свою очередь, обратилась к певице с просьбой «не валяться по земле». Билан не оценил поступок Коки и публично пристыдил ее за это.

«Как стыдно. Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока, потому что взяла и подставила подругу. Жуть. Как ты могла? Я понимаю, что это Куршевель, мы проходили это лет 12 назад. Но… Оля Бузова, которая тебе помогла. Тебе не стыдно? Мне стыдно за тебя, Клава! Я думал, ты крутая девчонка, а ты, оказывается, мелочная», — с гневом резюмировал заслуженный артист в одном из Stories на странице своего Instagram.

Ранее Билан признавался, что у него диагностировали алкогольную зависимость, отголоски которой он слышит о сих пор. Так, совсем недавно певец давал большой концерт в Казахстане. К зрителям музыкант вышел нетрезвым, что было хорошо заметно на многих роликах с его выступления, распространившихся по Сети.