Кредитная подпитка. В Литве крупные компании влезли в долги, чтобы пережить эту зиму

Литовским электроэнергетическим компаниям приходится брать многомиллионные кредиты, чтобы местное население могло пережить эту зиму. Так, к примеру, долговые обязательства «Вильнюсских теплосетей» (ВТС) перед банком SEB скоро превысят отметку в 100 миллионов евро. Однако и этих средств может не хватить до конца отопительного сезона, считают эксперты аналитического портала RuBaltic.

Накануне Нового года в Литве резко выросли тарифы на коммунальные услуги, в частности, газ подорожал в целых семь раз. На этом фоне 15 тысяч малоимущих жителей прибалтийской республики обратились за компенсациями. Виной тому стало, как это ни парадоксально, желание властей предотвратить неконтролируемое увеличение цен в сфере ЖКХ.

В начале ноября прошлого года в Литве приняли экстренные меры по «амортизации» роста стоимости энергоносителей. Вместо рыночных механизмов стало использоваться «совковое» государственное регулирование. С этих пор производители тепла могут приобретать значительную долю природного газа напрямую у поставщика — ранее они должны были закупать на бирже не менее 50% годовой потребности в сырье.

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В ближайшие месяцы цены на газ падать не будут, а температура воздуха понизится еще на несколько градусов, напомнили обозреватели, — значит, литовцам стоит морально готовиться к еще большим тратам.

Однако правительство не дремлет. Малоимущим гражданам будут предусмотрены компенсации из госбюджета — в министерстве социального обеспечения и труда утверждают, что денег хватит на всех. Остальным же дадут возможность договориться с компанией-поставщиком теплоэнергии об отсрочке по выплате долга.

Такое нововведение предусмотрела, в частности, компания «Вильнюсские теплосети»: какая-то часть суммы выплачивается в срок, а остаток — по окончании отопительного периода с процентами. Однако проблема в том, что ВТС и сама переживает не лучшие времена.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Не так давно организация обратилась к банку SEB с просьбой предоставить очередной кредит в размере 20 миллионов евро. По словам представителей «Вильнюсских теплосетей», компания столкнулась с нехваткой оборотных средств, что также вынудило ее занять в ноябре 50 миллионов евро, хотя уже тогда ее долговые обязательства составляли 45,4 миллиона евро.

«Этих средств [20 миллионов евро] должно хватить для слаженной работы компании в январе, но в то же время компания ищет возможность получить инструменты помощи и заручиться альтернативными моделями финансирования на фоне усугубляющегося кризиса», — подчеркнул финансовый директор ВТС Раса Гуде.

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Эксперты прогнозируют, что спустя месяц компании вновь придется искать источник «финансовой подпитки», однако главный вопрос состоит в том, как она будет погашать накопившуюся задолженность.

«Самый простой вариант — каким-то образом увеличить долговое бремя потребителей. В противном случае придется требовать безвозмездную компенсацию из госбюджета. Государство поможет — не объявлять же банкротом столичного поставщика теплоэнергии!» — рассуждают в RuBaltic.

Ранее в Литве оценили убытки из-за запрета Белоруссии на импорт ряда продуктов из стран ЕС. По словам национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava, общие потери по экспорту и реэкспорту могут составить почти 104 миллиона евро.