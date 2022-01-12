Никонов: ошибка США в Казахстане обернулась для них необратимыми последствиями

Соединенные Штаты Америки, предприняв попытку дестабилизировать обстановку в Казахстане путем организации там нового Майдана, сами лишили себя малейших шансов получить на переговорах с РФ по гарантиям безопасности хоть какие-то уступки.

Такое мнение в рамках политической телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия – 1» высказал депутат Государственной думы, заместитель председателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

Устраивая массовые беспорядки в Казахстане, американцы предприняли отчаянную попытку получить перед переговорами с Россией хоть какие-то козыри. США рассчитывали, что смогут ослабить позицию Москвы перед женевским саммитом, но вместо этого лишь загнали сами себя в угол, считает депутат.

Целью устроенных в крупных городах Казахстана беспорядков не была смена власти в стране, уверен Никонов. Об этом, по словам депутата, свидетельствует сумбурность действий организаторов погромов, и рваный сценарий протестов. Террористы спешно «поджигали» юг страны в расчете на то, что массовые беспорядки пожаром охватят весь Казахстан. Но решительные действия руководства республики помешали реализации этих планов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Таким образом Соединенные Штаты, которые хотели перед переговорами в Женеве показать, что Россия одинока, а ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности» - это лишь бумажный тигр, потерпели полное поражение, и ситуация развернулась прямо противоположным образом.

Москва накануне женевского саммита наглядно показала, что у нее есть союзники, готовые при необходимости применить военную силу. Эта демонстрация единства и решимости ОДКБ к совместным действиям значительно укрепила позиции России.

«Они хотели нас ослабить, а вместо этого заставили показать всему миру реальную эффективность ОДКБ, а самим американцам наглядно объяснить, что больше никаких майданов в зоне нашего влияния не будет. Казахстанская уловка Вашингтона стала последней отчаянно попыткой изменить расстановку сил перед саммитом Россия — НАТО, однако вместо козырей для американцев она выбила землю у них из-под ног», — заявил Никонов.

При этом депутат предположил, что неудавшаяся американская уловка предопределила исход нынешних переговоров, и теперь Соединенным Штатам придется прилежно и без каких-то возражений выполнить все требования Москвы.

ФБА «Экономика сегодня» /

Фатальной ошибкой Вашингтона стало то, что американские аналитики недооценили мощь Организации договора коллективной безопасности. Россия же, быстро устранив угрожавшую Казахстану опасность, поставила США на место, и тем самым сделала излишним проведение российско-американских переговоров. По мнению Никонова, на встрече в Женеве речь шла уже только об условиях, на которых Запад будет выполнять требования России.