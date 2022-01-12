Момент наезда легковушки на 12-летнего мальчика в Петербурге попал на камеру

Выходивший из трамвая школьник попал под колеса автомобиля Lada в Кировском районе Северной столицы. Водитель 1998 года рождения не успел затормозить на обледенелой дороге. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении ФАН.

Пострадавшего 12-летнего мальчика доставили в медицинское учреждение. Специалисты оценивают его состояние как средней степени тяжести. У ребенка диагностированы два перелома и травма головы. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

С приходом зимы в Санкт-Петербурге значительно возросло количество аварий. Местные жители винят в этом коммунальные службы, которые не обеспечивают качественную очистку улиц от снега и льда. Горожане призвали губернатора Северной столицы Александра Беглова обратить внимание на проблему и принять меры, однако ситуация пока не меняется.