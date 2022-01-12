Волгоградский насильник набросился на сотрудника ФСИН в колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело против осужденного в Волгограде. Злоумышленник подозревается в применении насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения.

В региональном СК СКР считают, что преступление было совершено на территории колонии. На следующий день после прибытия осужденный за изнасилование отказался подчиняться внутреннему распорядку. Он нецензурно разговаривал с сотрудниками ФСИН, а затем напал на одного из них. Преступник также пообещал расправиться с потерпевшим после отбытия наказания.

Следователи также установили, что от действий насильника ранее пострадал другой сотрудник ФСИН.